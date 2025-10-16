Возможности расширенного голосового управления (Wink+)
Bluetooth пульт предоставляет пользователю доступ к расширенному голосовому управлению, благодаря встроенному ассистенту Маруся. Доступные команды:
Управление видеосервисом Wink
Новости
- Включи новости
- Включи новости спорта
Погода
- Какая погода в Вологде?
- Какая погода завтра в Москве?
Рассказать сказку
- Расскажи сказку
- Включи сказку
Ответы на вопросы
- Какое самое крупное млекопитающее на земле?
- Когда образовался Советский Союз?
Анекдоты
- Расскажи анекдот
Гороскопы
- Расскажи гороскоп для Весов на сегодня
- Расскажи гороскоп для Рыб на неделю
Радио
- Включи радио Дача
- Включи радио Монте-Карло
Калькулятор
- Сколько будет 654 умножить на 23?
- Сколько будет 27 поделить на 3?
Курс валют
- Какой курс доллара на сегодня?
- Какой курс евро на завтра?
Киноафиша
- Что идет сегодня в кино?
- Что будет идти в кино на выходных?
Конвертер величин
- Сколько сантиметров в футе?
- Сколько метров в миле?
Забавные факты
- Расскажи забавный факт
Праздники
- Какие сегодня праздники?
Счет матчей
- Как сыграли в футбол ЦСКА и Локомотив?
- Расписание матчей по хоккею
Время
- Сколько сейчас времени в Лондоне?
- Время во Владивостоке
Тосты
- Расскажи тост за любовь
- Подскажи тост на День рождения
Игры
- Давай поиграем в игры
- Погадай на шаре судьбы