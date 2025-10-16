Wink
Вопросы и ответы
Возможности расширенного голосового управления (Wink+)

Bluetooth пульт предоставляет пользователю доступ к расширенному голосовому управлению, благодаря встроенному ассистенту Маруся. Доступные команды:

Управление видеосервисом Wink

Новости

  • Включи новости
  • Включи новости спорта

Погода

  • Какая погода в Вологде?
  • Какая погода завтра в Москве?

Рассказать сказку

  • Расскажи сказку
  • Включи сказку

Ответы на вопросы

  • Какое самое крупное млекопитающее на земле?
  • Когда образовался Советский Союз?

Анекдоты

  • Расскажи анекдот

Гороскопы

  • Расскажи гороскоп для Весов на сегодня
  • Расскажи гороскоп для Рыб на неделю

Радио

  • Включи радио Дача
  • Включи радио Монте-Карло

Калькулятор

  • Сколько будет 654 умножить на 23?
  • Сколько будет 27 поделить на 3?

Курс валют

  • Какой курс доллара на сегодня?
  • Какой курс евро на завтра?

Киноафиша

  • Что идет сегодня в кино?
  • Что будет идти в кино на выходных?

Конвертер величин

  • Сколько сантиметров в футе?
  • Сколько метров в миле?

Забавные факты

  • Расскажи забавный факт

Праздники

  • Какие сегодня праздники?

Счет матчей

  • Как сыграли в футбол ЦСКА и Локомотив?
  • Расписание матчей по хоккею

Время

  • Сколько сейчас времени в Лондоне?
  • Время во Владивостоке

Тосты

  • Расскажи тост за любовь
  • Подскажи тост на День рождения

Игры

  • Давай поиграем в игры
  • Погадай на шаре судьбы