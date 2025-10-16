Wink
Вопросы и ответы
Как изменить пропорции изображения?

Как изменить пропорции изображения?

1. Во время просмотра ТВ канала, нажмите кнопку "Настройки" в интерфейсе плеера


2. Выберите пункт "Пропорции"


3. В открывшемся меню выберите нужный формат изображения

Формат изображения "Combined" – изображение контента будет частично обрезано для того, чтобы черные полосы по бокам были минимальны. 
Формат изображения "Fullscreen" – изображение контента будет растянуто по формату экрана с искажением пропорций. 
Формат изображения "Letterbox" – изображение контента будет таким как оно есть, по бокам будут черные полосы.