У меня нет доступа к номеру телефона, на который я зарегистрировал аккаунт. Как его сменить?

Если доступ к старому номеру телефона, на который был зарегистрирован аккаунт в Wink, утерян, вы можете обратиться в службу поддержки, написав письмо на адрес support@wink.ru с указанием аккаунта, старого номера и нового. Специалист технической поддержки может запросить дополнительную информацию для проверки владельца номера телефона перед изменением на аккаунте.