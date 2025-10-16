Особенности и ограничения

Покупки Wink доступны только через лицевой счёт клиента Планеты. Оплата через встроенный магазин (Google Play, App Store и т. д.), а также с ранее привязанной к учётной записи Wink банковской карты недоступна. Если на лицевом счёте Планеты недостаточно средств при оплате очередной подписки вы увидите сообщение с предложением пополнить счёт.

Если на счёте недостаточно средств для продления всех подключенных подписок, они блокируются полностью. При этом приобретённые фильмы доступны к просмотру.

Стоимость контента отличается от той, которая доступна пользователям мобильного приложения с оплатой через магазин приложений (App Store и Google Play), так как при оплате с лицевого счёта отсутствует комиссия магазинов.