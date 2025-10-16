Главная
ТВ-каналы
Музыка
Фильмы
Сериалы
Детям
Игры
Спорт
Подписки
Книги
Видеоблоги
Подборки
Активировать промокод
Блог
Бесплатно
Подарочный сертификат
Музыка
Фильмы
Сериалы
Детям
Игры
Спорт
Подписки
Книги
Видеоблоги
Подборки
Активировать промокод
Блог
Бесплатно
Подарочный сертификат
Вход | Регистрация
Wink
Вопросы и ответы
Как мне пользоваться Wink через оператора Планета?
Информация
Вопросы и ответы
Как мне пользоваться Wink через оператора Планета?
Иметь действующий договор с оператором Планета;
Если у вас нет учётной записи на Wink, то создать её и связать с договором оператора Планета. Если есть, то использовать имеющуюся.