Особенности и ограничения

Покупки доступны с помощью лицевого счёта, а также с банковской карты. При недостатке средств на лицевом счету на оплату очередной подписки пользователю будет выведено сообщение с предложением пополнить счет

Условия проводимых акции для учетных записей Т2 могут отличаться от заявленных в интерфейсе приложения или на сайте wink.ru

Если на счету недостаточно средств для продления всех подключенных подписок ЛС опция блокируются полностью, при этом приобретенные фильмы доступны к просмотру

При блокировке опции сама услуга Мобильной связи не блокируется и продолжает тарифицироваться согласно действующего тарифного плана

Опция не доступна при активных услугах IPTV и Wink ТВ-онлайн, проассоциированных с данным номером телефона. В случае подключения IPTV или Wink ТВ-онлайн опция отключается

Все прочие услуги тарифицируются помесячно