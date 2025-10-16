Wink
Вопросы и ответы
Какие возможности по использованию Wink есть у клиента Планеты?

  • Просматривать в сервисе Wink ТВ-каналы своего продукта Планеты.
  • ТВ-каналы Планеты будут доступны на всей территории РФ в сервисах Wink (если в настройках задана территория Екатеринбург).
  • Оплачивать покупки в Wink через лицевой счёт договора с Планетой.
  • Контролировать расходы в Wink через Личный кабинет Планеты.
  • Возможность заказывать подписки Wink.
  • В течение 7 дней с момента связи учетной записи Wink с договором Планеты бесплатно использовать подписку Управление просмотром Wink.