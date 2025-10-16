Какие возможности по использованию Wink есть у клиента Планеты?
- Просматривать в сервисе Wink ТВ-каналы своего продукта Планеты.
- ТВ-каналы Планеты будут доступны на всей территории РФ в сервисах Wink (если в настройках задана территория Екатеринбург).
- Оплачивать покупки в Wink через лицевой счёт договора с Планетой.
- Контролировать расходы в Wink через Личный кабинет Планеты.
- Возможность заказывать подписки Wink.
- В течение 7 дней с момента связи учетной записи Wink с договором Планеты бесплатно использовать подписку Управление просмотром Wink.