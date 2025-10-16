Как тарифицируется?
Правила тарификации и особенности:
• Все пакеты имеют посуточную тарификацию
• Пакет Легкий и Оптимальный являются взаимоисключаемыми
• Пакет VOD содержит ~ 100 фильмов и будет обновляться ежемесячно
• Все разовые покупки (фильмы) также доступны для покупки с лицевого счёта или банковской карты
* В перспективе планируется расширить перечень доступных пакетов, в том числе с помесячной тарификацией
** Пакет Оптимальный доступен также к подключению через личный кабинет с помесячной тарификацией
*** Архив фильмов с телеканалов за 7 дней с момента выхода в эфир
По оставшимся вопросам рекомендуем обратиться в поддержку T2 любым удобным способом – в мессенджере WhatsApp, в онлайн-чате на сайте t2.ru, либо по номеру 611. Для обращения в WhatsApp можно перейти в мессенджер по прямой ссылке, либо написать сообщение на номер +79779009000