Как тарифицируется?

Правила тарификации и особенности:

• Все пакеты имеют посуточную тарификацию

• Пакет Легкий и Оптимальный являются взаимоисключаемыми

• Пакет VOD содержит ~ 100 фильмов и будет обновляться ежемесячно

• Все разовые покупки (фильмы) также доступны для покупки с лицевого счёта или банковской карты

* В перспективе планируется расширить перечень доступных пакетов, в том числе с помесячной тарификацией

** Пакет Оптимальный доступен также к подключению через личный кабинет с помесячной тарификацией

*** Архив фильмов с телеканалов за 7 дней с момента выхода в эфир

По оставшимся вопросам рекомендуем обратиться в поддержку T2 любым удобным способом – в мессенджере WhatsApp, в онлайн-чате на сайте t2.ru, либо по номеру 611. Для обращения в WhatsApp можно перейти в мессенджер по прямой ссылке, либо написать сообщение на номер +79779009000