Как настроить LED индикатор?
WinkBox Base:
1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Управление светодиодом на приставке"
2. Выберите необходимый режим работы светодиода
WinkBox:
1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"
или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"
2. Выберите пункт "Настройки устройства" → "Светодиод"
3. Выберите пункт "Режим работы светодиода" и установите необходимый режим