Как настроить LED индикатор?

WinkBox Base:



1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Управление светодиодом на приставке"



2. Выберите необходимый режим работы светодиода

WinkBox:



1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"

или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"



2. Выберите пункт "Настройки устройства" → "Светодиод"



3. Выберите пункт "Режим работы светодиода" и установите необходимый режим