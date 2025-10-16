Wink
Вопросы и ответы
Как настроить LED индикатор?

WinkBox Base:


1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Управление светодиодом на приставке"


2. Выберите необходимый режим работы светодиода

 

WinkBox:


1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"

или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"


2. Выберите пункт "Настройки устройства" → "Светодиод"


3. Выберите пункт "Режим работы светодиода" и установите необходимый режим