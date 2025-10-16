Wink
Вопросы и ответы
Как подключить и как платить?

Как подключить и как платить?

Как подключить

  • Опцию не нужно подключать, она подключена по умолчанию*
    Платные подписки подключаются и отключаются через USSD запросы, ЕЛК/МЛК/ЛК и в самом интерфейсе Wink

Список команда для подключения подписок: 

Wink.Optimum *116*0313#
Wink Трансформер *116*0305#
Wink Киноман *116*0304#
Wink Легкий *116*0306#
Дети онлайн *116*0307#
Wink Amediateka *116*0311#
Везде онлайн.Wink *116*0309#
Wink. Optimum+ *116*0318#
Wink. Basic *116*0317#
Wink 6 в 1 *116*0319#
Wink 5 в 1 *116*0320#

 

Как платить

  • Оплата производится с лицевого счёта услуги Мобильная связь, а также с банковской карты, привязанной в профиле Wink
    Пополнить баланс лицевой счёт можно любым стандартным методом

* По умолчанию подключается бесплатный пакет Бонусный