Как подключить и как платить?
Как подключить
- Опцию не нужно подключать, она подключена по умолчанию*
Платные подписки подключаются и отключаются через USSD запросы, ЕЛК/МЛК/ЛК и в самом интерфейсе Wink
Список команда для подключения подписок:
|Wink.Optimum
|*116*0313#
|Wink Трансформер
|*116*0305#
|Wink Киноман
|*116*0304#
|Wink Легкий
|*116*0306#
|Дети онлайн
|*116*0307#
|Wink Amediateka
|*116*0311#
|Везде онлайн.Wink
|*116*0309#
|Wink. Optimum+
|*116*0318#
|Wink. Basic
|*116*0317#
|Wink 6 в 1
|*116*0319#
|Wink 5 в 1
|*116*0320#
Как платить
- Оплата производится с лицевого счёта услуги Мобильная связь, а также с банковской карты, привязанной в профиле Wink
Пополнить баланс лицевой счёт можно любым стандартным методом
* По умолчанию подключается бесплатный пакет Бонусный