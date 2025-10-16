Как изменить разрешение интерфейса?

WinkBox Base:



1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Разрешение интерфейса"



2. Выберите необходимое разрешение интерфейса



3. После нажмите кнопку "Перезагрузить" для перезагрузки приставки и применения настроек

WinkBox:



1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"

или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"



2. Перейдите в "Настройки устройства" → "Экран"



3. В разделе "Разрешение интерфейса" выберите необходимое разрешение и подтвердите применение настроек.