Wink
Вопросы и ответы
Как изменить разрешение интерфейса?

Как изменить разрешение интерфейса?

WinkBox Base:


1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Разрешение интерфейса"


2. Выберите необходимое разрешение интерфейса


3. После нажмите кнопку "Перезагрузить" для перезагрузки приставки и применения настроек

WinkBox:


1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"

 

или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"


2. Перейдите в "Настройки устройства" → "Экран"


3. В разделе "Разрешение интерфейса" выберите необходимое разрешение и подтвердите применение настроек. 