Как изменить разрешение интерфейса?
WinkBox Base:
1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Разрешение интерфейса"
2. Выберите необходимое разрешение интерфейса
3. После нажмите кнопку "Перезагрузить" для перезагрузки приставки и применения настроек
WinkBox:
1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"
или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"
2. Перейдите в "Настройки устройства" → "Экран"
3. В разделе "Разрешение интерфейса" выберите необходимое разрешение и подтвердите применение настроек.