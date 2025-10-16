Wink
Вопросы и ответы
Как изменить сетевые настройки?

Как изменить сетевые настройки?

WinkBox Base:
1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Сетевые настройки" → "Режим настройки"


2.1. Для проводного подключения: Выберите "Режим настройки". При Автоматической настройке всё будет сконфигурировано автоматически, при конфигурации вручную – введите данные и нажмите на кнопку "Готово"


2.2. Для беспроводного подключения: Выберите необходимую сеть и введите пароль к ней.

 
WinkBox:
1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"

 

или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"


2. Выберите пункт "Сеть и интернет"


3.1. Для беспроводного подключения (Wi-Fi): Выберите необходимую сеть и введите пароль к ней.


3.2. Для проводного (Ethernet): Перейдите в раздел "Ethernet". При Автоматической настройке всё будет сконфигурировано автоматически, при конфигурации вручную – введите данные и нажмите на кнопку "Применить настройки"