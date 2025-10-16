Как изменить сетевые настройки?

WinkBox Base:

1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Сетевые настройки" → "Режим настройки"



2.1. Для проводного подключения: Выберите "Режим настройки". При Автоматической настройке всё будет сконфигурировано автоматически, при конфигурации вручную – введите данные и нажмите на кнопку "Готово"



2.2. Для беспроводного подключения: Выберите необходимую сеть и введите пароль к ней.



WinkBox:

1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"

или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"



2. Выберите пункт "Сеть и интернет"



3.1. Для беспроводного подключения (Wi-Fi): Выберите необходимую сеть и введите пароль к ней.



3.2. Для проводного (Ethernet): Перейдите в раздел "Ethernet". При Автоматической настройке всё будет сконфигурировано автоматически, при конфигурации вручную – введите данные и нажмите на кнопку "Применить настройки"