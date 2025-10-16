Как сделать сброс к заводским настройкам?
WinkBox Base:
1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Возврат к заводским настройкам"
2. Подтвердите свои действия, нажав кнопку "Сбросить"
WinkBox:
1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"
или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"
2. Выберите пункт "Настройки устройства"
3. Пролистайте вниз до пункта "Сброс" и выберите "Сбросить настройки системы"
После сброса к заводским настройкам вам потребуется повторно авторизоваться на устройстве.