Как сделать сброс к заводским настройкам?

WinkBox Base:



1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Возврат к заводским настройкам"



2. Подтвердите свои действия, нажав кнопку "Сбросить"

WinkBox:



1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"

или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"



2. Выберите пункт "Настройки устройства"



3. Пролистайте вниз до пункта "Сброс" и выберите "Сбросить настройки системы"

После сброса к заводским настройкам вам потребуется повторно авторизоваться на устройстве.