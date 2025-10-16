Wink
Вопросы и ответы
Как сделать сброс к заводским настройкам?

WinkBox Base:


1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Возврат к заводским настройкам"


2. Подтвердите свои действия, нажав кнопку "Сбросить"

 

WinkBox:


1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"

или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"


2. Выберите пункт "Настройки устройства"


3. Пролистайте вниз до пункта "Сброс" и выберите "Сбросить настройки системы"

После сброса к заводским настройкам вам потребуется повторно авторизоваться на устройстве.