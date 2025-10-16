Как изменить настройки видеовыхода?

Для WinkBox Base:



1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Видеовыход"

2. Выберите тип видеовыхода и необходимое разрешение видеовыхода

3. После, сохраните эти действия или они будут отменены через 10 секунд

Для WinkBox:



1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"

или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"



2. Выберите "Настройки устройства" → "Экран"



3. Выберите первый пункт раздела "Экран" и установите необходимое разрешение



4. После, сохраните эти действия или они будут отменены через 20 секунд