Wink
Вопросы и ответы
Как изменить настройки видеовыхода?

Как изменить настройки видеовыхода?

Для WinkBox Base:


1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Видеовыход"

 

2. Выберите тип видеовыхода и необходимое разрешение видеовыхода

3. После, сохраните эти действия или они будут отменены через 10 секунд

 

Для WinkBox:


1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"

или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"


2. Выберите "Настройки устройства" → "Экран"


3. Выберите первый пункт раздела "Экран" и установите необходимое разрешение


4. После, сохраните эти действия или они будут отменены через 20 секунд