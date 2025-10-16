Как это работает?

Опция Wink подключается всем новым абонентам услуги Мобильная связь и определенной выборке действующих абонентов, которым автоматически создается учетная запись на телевизионной платформе*.

После того как пользователь устанавливает приложение Wink и авторизуется под своим номером телефона, ему становятся доступны для просмотра телеканалы первого и второго мультиплекса, а также появляется возможность приобретать платные подписки и совершать разовые покупки, используя ЛС своего мобильного телефона или с банковскую карту, привязанную в профиле Wink

* За исключением пользователей привязавших свой номер телефона к УЗ Wink до момента запуска этой опции