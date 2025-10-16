Что это за опция?
Опция дает возможность абонентам услуги Мобильная связь T2 пользоваться сервисом
- В первую очередь опция ориентирована на мобильные устройства, но купленный контент доступен на всех устройствах, на которых установлено приложение Wink, авторизованных под той же учетной записью
- В рамках опции доступны специальные пакетные предложения и посуточная тарификация для ряда пакетов
- Оплата за весь контент как разовый, так и периодический, производится с лицевого счёта мобильного телефона, а также с банковской карты, привязанной в профиле Wink