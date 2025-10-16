Главная
ТВ-каналы
Музыка
Фильмы
Сериалы
Детям
Игры
Спорт
Подписки
Книги
Видеоблоги
Подборки
Активировать промокод
Блог
Бесплатно
Подарочный сертификат
Музыка
Фильмы
Сериалы
Детям
Игры
Спорт
Подписки
Книги
Видеоблоги
Подборки
Активировать промокод
Блог
Бесплатно
Подарочный сертификат
Вход | Регистрация
Wink
Вопросы и ответы
Как посмотреть все подключенные устройства?
Информация
Вопросы и ответы
Как посмотреть все подключенные устройства?
Если у вас подключена функция Мультискрин, то перейдите в раздел
"Моё" → "Устройства"