Как сбросить ПИН-код? (ТВ-приставка)

Для сброса ПИН-кода у вас должна быть подключена функция Мультискрин. То есть к аккаунту привязан номер телефона или почта.

1. Введите неверный ПИН-код в поле ввода ПИН-кода, например, при редактировании профиля. Вам будет предложено "Попробовать ещё раз" или "Сбросить ПИН-код". Выберите последнее

2. Введите пароль от учётной записи (если аккаунт привязан к email) или код из смс (если аккаунт привязан к номеру телефона) и нажмите кнопку "Далее"

3. ПИН-код будет успешно сброшен к значению по умолчанию – 0000. В верхней нотификации вы можете нажать на кнопку чтобы его изменить или оставить значение по умолчанию