Как купить фильм или сериал?

1. Выберите интересующий вас контент. На страничке нажмите на кнопку "Смотреть фильм"





2. Вам будут показаны доступные варианты просмотра





3. После выбора доступного варианта просмотра выберите один из доступных способов оплаты.





4. Подтвердите покупку.



Важно! Если оплата производится с вашего Лицевого счета, или, привязанной раннее Банковской карты, то списание произойдет автоматически. В другом случае, вам будет предложено привязать свою Банковскую карту, для совершения оплаты.