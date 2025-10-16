Как добавить напоминание на будущую передачу?

Добавить напоминание можно несколькими способами:

1. Откройте витрину "ТВ-каналы", выберите канал и интересующую вас передачу. Нажмите кнопку "ОК" на пульте чтобы добавить напоминание



2. Во время просмотра ТВ канала, нажмите кнопку "Вверх" на пульте для вызова навигационного меню. Выберите интересующую вас передачу и нажмите кнопку "Добавить напоминание"



3. Во время просмотра ТВ канала, нажмите кнопку «Вверх» на пульте для вызова навигационного меню. Выберите интересующую вас передачу. На карточке ТВ-передачи нажмите на кнопку с колокольчиком чтобы добавить напоминание



4.1. Во время просмотра ТВ канала, нажмите кнопку "Вправо" на пульте для вызова списка каналов, выберите канал. Нажмите кнопку "Вправо" еще раз чтобы перейти к передачам. Либо нажмите кнопку "ТВ-передачи" в интерфейсе плеера.

5. Во время просмотра ТВ канала, нажмите кнопку "ОК" на пульте, выберите канал и интересующую вас передачу. Нажмите кнопку "ОК" чтобы добавить напоминание