Как добавить передачу в «Избранное»?

Добавить передачу в "Избранное" можно несколькими способами:

1. Во время просмотра ТВ канала, нажмите кнопку "Вверх" на пульте для вызова навигационного меню. Выберите интересующую вас передачу, а затем нажмите на кнопку "Добавить в избранное"



2. Во время просмотра ТВ канала, нажмите кнопку "Вверх" на пульте для вызова навигационного меню. Выберите интересующую вас передачу. На карточке ТВ-передачи нажмите на кнопку с сердечком чтобы добавить передачу в избранное