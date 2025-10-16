Как включить архивную передачу?

Включить архивную передачу можно несколькими способами:

1. Откройте витрину "ТВ-каналы", выберите канал и интересующую вас передачу



2. Во время просмотра ТВ канала, нажмите кнопку "Вверх" на пульте для вызова навигационного меню. Выберите интересующую вас передачу и нажмите на кнопку "Смотреть с начала" для просмотра архивной передачи



3. Во время просмотра ТВ канала, нажмите кнопку "Перемотка назад" на пульте чтобы перемотать на интересующую вас передачу



4. Во время просмотра ТВ канала, нажмите кнопку "Предыдущая передача" в интерфейсе плеера



5. Во время просмотра ТВ канала, нажмите кнопку "Вправо" на пульте для вызова списка каналов, выберите канал. Нажмите кнопку "Вправо" еще раз чтобы перейти к передачам. Либо нажмите кнопку "ТВ-передачи" в интерфейсе плеера и выберите интересующую вас передачу



6. Во время просмотра ТВ канала, нажмите кнопку "ОК" на пульте, выберите канал и интересующую вас передачу