Настройка ПДУ для управления Телевизором путём перебора кодовых страниц

1. Зажмите одновременно кнопки «OK» и «LEFT» на пульте на 3 секунды.

2. После того, как светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 2 раза Зелёным светом, используйте кнопки «CH+» и/или «CH–» для перебора кодов. Как только Телевизор выключится, отпустите нажатую кнопку и нажмите кнопку «OK».

Светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 3 раза Зелёным светом. Для управления Телевизором будет выбрана и сохранена последняя кодовая страница (после которой была нажата кнопка «OK»), сигнал которой выключил Телевизор. В случае неуспешного завершения светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз длинно Зелёным светом.