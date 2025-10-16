Настройка ПДУ на определенную кодовую страницу

WinkBox Base

1.1. Для смены набора команд перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" → "Пульт ДУ"

1.2. Выберите необходимый набор команд



1.3. Подтвердите применение параметров через кнопку "Сохранить". (Если не подтвердить действие в течение 10 секунд, настройки не сохранятся)

WinkBox



2.1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"





2.1.1 Или "Настройки" → "Пульты и аксессуары"



2.2. Спуститесь в раздел "Устройства Wink" и выберите необходимый ПДУ





2.3. Выберите необходимый набор команд





2.4. Подтвердите применение параметров через кнопку "Сохранить". (Если не подтвердить действие в течение 20 секунд, настройки не сохранятся)



Пульт

3.1. Для настройки ПДУ зажмите одновременно кнопки "OK" и "RIGHT" на пульте на 3 секунды.

3.2. После того, как светодиод кнопки "POWER" мигнёт 2 раза Красным светом, введите код для управления WinkBox.

3.3. Светодиод кнопки "POWER" мигнёт 3 раза Красным светом. Для управления WinkBox будет выбрана и сохранена введённая кодовая страница. В случае неуспешного завершения светодиод кнопки "POWER" мигнёт 1 раз длинно Красным светом.