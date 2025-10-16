Удаление Root прав через файловый менеджер

Чтобы удалить Root права нужно предварительно установить любой файловый менеджер. Их можно найти в Play Market – ES File Explorer, Total Commander, X-Plore File Manager и другие. Запустите файловый менеджер и проделайте следующие действия:

1. Пройдите по пути "system – bin" и удалите файл с названием su

Примечание: в зависимости от того, какое приложение используется, способ удаления может отличаться. Чаще всего для этого достаточно нажать на файл и выбрать пункт Удалить или зажать на файле палец, после чего появится контекстное меню, в котором станет доступно предложение стереть файл.

2. Пройдите по пути "system – xbin" и удалите файл с названием su

3. Пройдите по пути "system – app" и удалите файл с названием superuser.apk

4. Перезагрузите смартфон или планшет, при новой загрузке на нём уже не будут доступны Root права

Примечание: проверить наличие или отсутствие Root прав можно при помощи приложения Root Checker, которое доступно бесплатно в Play Market. Программа определяет наличие Root прав на устройстве

Удаление Root прав с помощью приложения

Также отказаться от Root прав можно при помощи приложения – SuperSU. Минус данного способа в том, что он работает только в ситуации, когда на устройство при помощи Root прав не устанавливались сторонние прошивки. В ином случае при перезагрузке устройства установленное программное обеспечение на смартфоне или планшете вернет Root доступ.

Для удаления Root прав с устройства при помощи приложения SuperSU выполните следующие действия:

1. Скачайте и установите программу, после чего запустите ее

2. Перейди в пункт Настройки

3. Выберите из доступных вариантов Полное удаление Root

Примечание: начнется процесс удаления Root доступа с устройства, который может занять несколько минут. Когда он пройдет, программа закроется

4. Перезагрузите смартфон или планшет.

Стоит отметить, что SuperSU не единственная программа, которая позволяет удалить Root права с устройства. Имеется ее платный аналог Unroot, который также позволяет отказаться от Root доступа, и в некоторых ситуациях справляется, когда у SuperSU возникают проблемы.

Обратите внимание: Некоторые смартфоны, например, серии Galaxy от компании Samsung, защищены производителем таким образом, что получить и удалить с них Root права стандартным образом не удастся. Если ни один из приведенных выше способов не помог удалить со смартфона или планшета Root права, рекомендуется найти на специализированных форумах инструкцию для конкретной модели устройства.

Рекомендации после удаления Root прав

После удаления Root прав с устройства могут возникнуть различные проблемы. Например, смартфон или планшет начнёт самостоятельно перезагружаться без причин. В такой ситуации нужно произвести сброс устройства до заводских настроек через системное меню.

Для этого проделайте следующие действия:

1. Выключите устройство стандартным образом

2. Загрузите его в режиме восстановления

Примечание: на разных смартфонах и планшетах это делается разным образом. Чаще всего требуется зажать кнопку включения + одну или две кнопки громкости

3. В меню восстановления, при помощи кнопок громкости (поскольку сенсоры в данном меню не работают) выберите вариант Сброс до заводских настроек

4. Выберите пункт Очистить раздел с данными и Перезагрузить устройство. После этого смартфон или планшет начнут работать в стандартном режиме без ошибок.