Wink
Вопросы и ответы
Загрузка фильмов и сериалов на мобильные устройства

1. В карточке фильма или сериала нажмите на иконку
           
 

 

2. Нажмите на доступный вариант для загрузки

 

3. После окончания загрузки фильм или сериал будет доступен на устройстве без подключения к Интернету

 

4. Для поиска загруженного контента нажмите "Еще"

 

5. Перейдите в ""Мои загрузки", нажмите на фильм или сериал, который хотите посмотреть.

Приятного просмотра!

Примечание: некоторые фильмы и сериалы не доступны для загрузки по требованиям Правообладателей.