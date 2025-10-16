Загрузка фильмов и сериалов на мобильные устройства

1. В карточке фильма или сериала нажмите на иконку

2. Нажмите на доступный вариант для загрузки

3. После окончания загрузки фильм или сериал будет доступен на устройстве без подключения к Интернету

4. Для поиска загруженного контента нажмите "Еще"

5. Перейдите в ""Мои загрузки", нажмите на фильм или сериал, который хотите посмотреть.

Приятного просмотра!

Примечание: некоторые фильмы и сериалы не доступны для загрузки по требованиям Правообладателей.