Загрузка фильмов и сериалов на мобильные устройства
|1. В карточке фильма или сериала нажмите на иконку
2. Нажмите на доступный вариант для загрузки
3. После окончания загрузки фильм или сериал будет доступен на устройстве без подключения к Интернету
4. Для поиска загруженного контента нажмите "Еще"
5. Перейдите в ""Мои загрузки", нажмите на фильм или сериал, который хотите посмотреть.
Приятного просмотра!
Примечание: некоторые фильмы и сериалы не доступны для загрузки по требованиям Правообладателей.