Сброс настроек пульта
Если пульт с оранжевыми элементами на корпусе:
1.1. Зажмите одновременно кнопки «OK» и «BACK» на пульте на 5 секунд.
1.2. Светодиоды кнопок «POWER» и «TV POWER» мигнут 4 раза одновременно Зелёным и Красным светом (ЗК-ЗК-ЗК-ЗК).
Если пульт с фиолетовыми элементами на корпусе:
2.1. Зажмите одновременно кнопки «OK» и «TV» на пульте на 5 секунд, пока светодиод на кнопке «TV» не мигнёт два.
2.2. Наберите на пульте код 977.
2.3. Светодиод на кнопке «POWER» мигнёт четыре раза.
Все сделанные настройки пульта будут удалены и поведение ПДУ будет приведено к состоянию по умолчанию.