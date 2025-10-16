Переключение режима работы кнопки «POWER» для управления питанием ТВ Приставки и Телевизора

1. Зажать кнопки «OK» и «POWER» одновременно на 3 секунды

2. При переключении в режим управления только ТВ Приставкой светодиод кнопки «POWER» мигнёт 1 раз Красным светом.

3. При переключении в режим управления питанием ТВ Приставки и Телевизором сперва 1 раз мигнёт Красным светом светодиод кнопки «POWER», а потом сразу 1 раз мигнёт Зелёным светом светодиод кнопки «POWER».