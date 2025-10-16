1. Чтобы посмотреть все активные приложения, нажмите и удерживаете кнопку "LastChannel" на пульте

2. Откроется список активных приложений

3. Вы можете быстро переключиться между приложениями. Для этого выберите нужное приложение из списка и нажмите "ОК" на пульте

4. Вы можете закрыть определенное приложение. Для этого выберите нужное приложение, затем нажмите кнопку "Вниз" и подтвердите закрытие кнопкой "ОК" на пульте

5. Вы можете закрыть сразу все приложения. Для этого нажмите кнопку "Вверх" и подтвердите закрытие кнопкой "ОК" на пульте