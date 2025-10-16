Сброс приставки WinkBox до заводских настроек
Существует 2 способа сброса приставки WinkBox до заводских настроек.
Через настройки:
1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"
или
2. Перейдите в "Настройки устройства" → "Сброс"
3. Выберите "Удалить все данные" и подтвердите свои действия
После этого все настройки будут сброшены и приставка перезагрузится
Через меню Recovery:
1. Отключите приставку от питания
2. Подключите приставку к питанию, во время включения быстро нажимайте кнопку "МЕНЮ" на ПДУ пока не появится системное меню
3. В появившемся меню выберите пункт "Wipe data/factory reset"
4. Выберите "YES".
Приставка будет сброшена до заводских настроек и перезагружена.