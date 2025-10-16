Сброс приставки WinkBox до заводских настроек

Существует 2 способа сброса приставки WinkBox до заводских настроек.

Через настройки:

1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки" или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"

или

2. Перейдите в "Настройки устройства" → "Сброс"



3. Выберите "Удалить все данные" и подтвердите свои действия

После этого все настройки будут сброшены и приставка перезагрузится

Через меню Recovery:

1. Отключите приставку от питания

2. Подключите приставку к питанию, во время включения быстро нажимайте кнопку "МЕНЮ" на ПДУ пока не появится системное меню

3. В появившемся меню выберите пункт "Wipe data/factory reset"

4. Выберите "YES".

Приставка будет сброшена до заводских настроек и перезагружена.