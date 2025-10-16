Настройка DNS на приставке WinkBox

1. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"

или нажмите и удерживайте кнопку "Меню" на пульте управления приставкой, затем перейдите в "Настройки"



2. Выберите пункт "Сеть и интернет"





3. Спуститесь вниз раздела, под надписью "Ethernet" нажмите кнопку "Настройки IP-адреса"





4. Смените режим настройки на "Вручную". Корректно заполните все пункты. Особое внимание нужно обратить на IP-адрес и Шлюз. Примечание: шлюз и IP-адрес нужно устанавливать такие же, которые были при подключении по DHCP (Автоматически)



5. Укажите первичный DNS - "77.88.8.8", вторичный DNS - "77.88.8.1"





6. Нажмите кнопку "Применить настройки"