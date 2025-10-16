Как активировать голосовое управление через приложение «Яндекс»?
Для активации голосового управления в сервисе Wink выполните следующие действия:
- Запустите видеосервис Wink
- Скачайте приложение «Яндекс» в Google Play или AppStore
- Перейдите в раздел Моё -> Настройки -> Голосовое управление в видеосервисе Wink
- Выберете виртуальный ассистент «Алиса»
- Нажмите кнопку «Сгенерировать код»
- На экране отобразится 6-ти значный код
- Запустите приложение «Яндекс»
- Нажмите на значок Алиса
- Скажите фразу: «Запусти навык Wink»
- Нажмите кнопку «Авторизоваться» в окне диалогов с Алисой
- Нажмите кнопку «Ввести логин и пароль» в открывшемся окне в приложении «Яндекс»
- Введите 6-ти значный код с экрана телевизора в открывшемся окне авторизационной формы Wink
- Готово, теперь вы можете использовать голосовое управление в видеосервисе Wink.