Wink
Вопросы и ответы
Как активировать голосовое управление через приложение «Яндекс»?

Как активировать голосовое управление через приложение «Яндекс»?

Для активации голосового управления в сервисе Wink выполните следующие действия:

  1. Запустите видеосервис Wink
  2. Скачайте приложение «Яндекс» в Google Play или AppStore
  3. Перейдите в раздел Моё -> Настройки -> Голосовое управление в видеосервисе Wink
  4. Выберете виртуальный ассистент «Алиса»
  5. Нажмите кнопку «Сгенерировать код»
  6. На экране отобразится 6-ти значный код
  7. Запустите приложение «Яндекс»
  8. Нажмите на значок Алиса
  9. Скажите фразу: «Запусти навык Wink»
  10. Нажмите кнопку «Авторизоваться» в окне диалогов с Алисой
  11. Нажмите кнопку «Ввести логин и пароль» в открывшемся окне в приложении «Яндекс»
  12. Введите 6-ти значный код с экрана телевизора в открывшемся окне авторизационной формы Wink
  13. Готово, теперь вы можете использовать голосовое управление в видеосервисе Wink.