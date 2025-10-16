Wink
Сброс настроек до заводских Smart TV LG

В этом случае все настройки и изменения системы, внесенные пользователем, обнуляются и происходит восстановление заводских параметров. Считается, что этот способ оптимален для устранения программных ошибок в ОС телевизора LG Smart TV. 

  1. Нажмите кнопку Home (пиктограмма «Дом») на пульте дистанционного управления. 
  2. Выберите раздел «Настройки» (Пикторгамма «Шестеренка»). 
  3. Выберите пункт «Расширенные настройки», в нем раздел «Общие», а затем «Сброс настроек до заводских» / Reset Initial Settings. 
  4. После этого телевизор автоматически перезагрузится. 
  5. Если вы ранее активировали параметр «Безопасность», то система попросит ввести пароль.

Важно: Не отключайте телевизор от источника питания до завершения процесса. 

После возврата к заводским настройкам придется заново настраивать ряд функций своего телевизора LG Smart TV: 

  • Потребуется повторная авторизация в системе.
  • Произвести сортировку телеканалов. 
  • Заново активировать приложения. 