Сброс настроек до заводских Smart TV LG
В этом случае все настройки и изменения системы, внесенные пользователем, обнуляются и происходит восстановление заводских параметров. Считается, что этот способ оптимален для устранения программных ошибок в ОС телевизора LG Smart TV.
- Нажмите кнопку Home (пиктограмма «Дом») на пульте дистанционного управления.
- Выберите раздел «Настройки» (Пикторгамма «Шестеренка»).
- Выберите пункт «Расширенные настройки», в нем раздел «Общие», а затем «Сброс настроек до заводских» / Reset Initial Settings.
- После этого телевизор автоматически перезагрузится.
- Если вы ранее активировали параметр «Безопасность», то система попросит ввести пароль.
Важно: Не отключайте телевизор от источника питания до завершения процесса.
После возврата к заводским настройкам придется заново настраивать ряд функций своего телевизора LG Smart TV:
- Потребуется повторная авторизация в системе.
- Произвести сортировку телеканалов.
- Заново активировать приложения.