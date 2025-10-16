Почему на моем смартфоне / планшете / SmartTV на Android ОС не воспроизводится фильм / сериал / ТВ-канал?

Если вы пользуетесь мобильным устройством, то необходимо использовать специальное приложение "Wink – ТВ, фильмы, сериалы 3+", которое Вы можете установить через Google Play Market

Обратите внимание, что поддерживаются устройства на базе Android версии 8.0 и выше.

Для устранения возникающей ошибки, пожалуйста, выполните следующие действия:

• Закройте приложение "Wink – ТВ, фильмы, сериалы";

• Очистите кэш приложения (Настройки → Приложения → Wink → Очистить кэш);

• Перезагрузите устройство (Выключите и включите его снова);

• Зайдите в приложение Wink и попробуйте заново начать просмотр трансляции.

Если вышеуказанные рекомендации не помогли, попробуйте полностью удалить приложение, перезапустить устройство, затем заново установить «Wink – ТВ, фильмы, сериалы» через «Google Play Market».

Если вы смотрите через Wi-Fi, попробуйте воспроизвести трансляцию с мобильной сети и наоборот.

Проблема с воспроизведением видео на мобильном устройстве может быть связана с тем, что операционная система устройства была подвергнута модификации и является неофициальной.

На устройствах c модифицированной прошивкой ОС Android (Рутованных) невозможно воспроизвести все видео по подписке, все платные видео и некоторые бесплатные, т.к. они защищены системой DRM.

Это справедливо не только для смартфонов, но и для приставок под управлением ОС Android.

Для просмотра защищенных фильмов и сериалов необходимо установить официальную версию ОС.