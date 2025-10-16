Установка приложения на Smart TV Samsung
Для установки приложения необходимо:
1. Перейти на домашний экран телевизора, нажав кнопку на пульте дистанционного управления (далее – ПДУ) с рисунком "Дома" (или кнопку "Smart Hub" на старой версии ПДУ)
2. Перейти на панель Samsung "Apps"
3. Выбрать меню "Поиск" в правом верхнем углу экрана
4. Ввести в поисковой строке "Wink" или "Винк" (на части моделей телевизоров поиск на русском языке недоступен)
5. Выбрать найденное приложение и нажать кнопку "Ввод" на ПДУ
6. В открывшемся окне нажать "Установить"
Примечание:
- если приложение уже установлено, будет отображаться кнопка "Открыть"
- также в этом окне можно добавить приложение на главный экран, для быстрого доступа.
Чтобы выполнить переустановку приложения:
1. Перейти на домашний экран телевизора, нажав кнопку на ПДУ с рисунком "Дома" (или кнопку "Smart Hub" на старой версии ПДУ)
2. Перейти на панель Samsung "Apps"
3. Найти и выбрать приложение "Wink"
4. Нажать и удерживать кнопку "Ввод" на ПДУ до появления выпадающего меню
5. Выбрать пункт "Повторная установка" и ожидать завершения переустановки приложения
Примечание: время процесса переустановки зависит от скорости интернет соединения