Установка приложения на Smart TV Samsung

Для установки приложения необходимо:

1. Перейти на домашний экран телевизора, нажав кнопку на пульте дистанционного управления (далее – ПДУ) с рисунком "Дома" (или кнопку "Smart Hub" на старой версии ПДУ)

2. Перейти на панель Samsung "Apps"

3. Выбрать меню "Поиск" в правом верхнем углу экрана

4. Ввести в поисковой строке "Wink" или "Винк" (на части моделей телевизоров поиск на русском языке недоступен)

5. Выбрать найденное приложение и нажать кнопку "Ввод" на ПДУ

6. В открывшемся окне нажать "Установить"

Примечание:

- если приложение уже установлено, будет отображаться кнопка "Открыть"

- также в этом окне можно добавить приложение на главный экран, для быстрого доступа.

Чтобы выполнить переустановку приложения:

1. Перейти на домашний экран телевизора, нажав кнопку на ПДУ с рисунком "Дома" (или кнопку "Smart Hub" на старой версии ПДУ)

2. Перейти на панель Samsung "Apps"

3. Найти и выбрать приложение "Wink"

4. Нажать и удерживать кнопку "Ввод" на ПДУ до появления выпадающего меню

5. Выбрать пункт "Повторная установка" и ожидать завершения переустановки приложения

Примечание: время процесса переустановки зависит от скорости интернет соединения