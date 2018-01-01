Расходуется ли трафик при использовании приложения Wink для абонентов оператора Ростелеком?

Для абонентов (только физических лиц) оператора связи Ростелеком, для тарифных планов мобильной связи, на которых подключена функция "Wink за 0", при использовании приложения Wink трафик не расходуется.

Более подробную информацию о наличии на вашем тарифном плане функции "Wink за 0" уточняйте у вашего оператора мобильной связи.

Платная тарификация производится на всех корпоративных тарифах и для всех абонентов юридических лиц.