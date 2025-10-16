Отключение подписок на сайте
1. Перейдите в раздел "Подписки"
2. Выберите активную подписку, которую необходимо отключить
Примечание: на карточке у подключённой подписки отображается информация: "Активна"
3. Перейдите в карточку подписки и нажмите на кнопку "Отключить" (располагается в самом низу страницы)
Примечание: если вместо кнопки "Отключить" отображается информация "Активна до ... ", то автопродление уже отключено
4. Выберите подходящий вариант и нажмите "Отключить"
Далее появится сообщение об отключении продления подписки
Подписка будет действовать до конца оплаченного периода и автоматически продлеваться не будет