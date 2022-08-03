Звездные врата: Начало. Серия 8
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Звездные врата: Начало
1-й сезон
8-я серия

Звездные врата: Начало (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

6.32018, Stargate Origins
Фантастика, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Главной действующей героиней приквела станет молодая Кэтрин Лэнгфорд, дочь профессора археологии Пола Лэнгфорда, которая в детстве помогла найти Звездные врата и в течение нескольких десятилетий пыталась выяснить, как заставить их работать. Кэтрин предстоит совершить неожиданное путешествие в целях разгадки тайны, лежащей за Звездными вратами, и спасения мира от невообразимого мрака.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: Начало»