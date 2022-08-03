Главной действующей героиней приквела станет молодая Кэтрин Лэнгфорд, дочь профессора археологии Пола Лэнгфорда, которая в детстве помогла найти Звездные врата и в течение нескольких десятилетий пыталась выяснить, как заставить их работать. Кэтрин предстоит совершить неожиданное путешествие в целях разгадки тайны, лежащей за Звездными вратами, и спасения мира от невообразимого мрака.

