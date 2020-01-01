5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

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Урок Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды посвящен знакомству с понятием природное сообщество, с животным миром морей и океанов. Вы узнаете, что такое планктон, донное сообщество, коралловый риф, а также о некоторых представителях морей и океанов (например, о рыбах-клоу�нах, летучих рыбах и др.).



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