Жизнь в морях и океанах
Wink
Детям
5 класс. Природоведение
Жизнь на Земле
Жизнь в морях и океанах

5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

6.32020, Жизнь в морях и океанах
Образовательные0+

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Сюжет

Урок Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды посвящен знакомству с понятием природное сообщество, с животным миром морей и океанов. Вы узнаете, что такое планктон, донное сообщество, коралловый риф, а также о некоторых представителях морей и океанов (например, о рыбах-клоунах, летучих рыбах и др.).

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