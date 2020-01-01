Жермейн де Рандами vs Джулианна Пенья
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UFC Fight Night Abu Dhabi 4
1-й сезон
Жермейн де Рандами vs Джулианна Пенья

UFC Fight Night Abu Dhabi 4 (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Возглавил турнир поединок экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Холли Холм и экс-претендентки Invicta FC Ирэн Алдана. Холм, одержав победу в своем последнем поединке с Ракель Пеннингтон, является фаворитом в противостоянии.

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Жанр
Спорт
Время
53 мин / 00:53

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