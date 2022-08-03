Заповедные места твоего края
Wink
Детям
4 класс. Окружающий мир
Родной край – часть большой страны
Заповедные места твоего края

4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

6.82020, Заповедные места твоего края
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Природа России богата и разнообразна. Сохранение природного разнообразия важнейшая задача человечества. Для защиты и сохранения природных богатств создают заповедники, которые становятся безопасным домом для многих видов животных, птиц, насекомых и растений. На этом уроке мы поговорим о заповедниках России, узнаем об их истории и обитателях.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг