4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Природа России богата и разнообразна. Сохранение природного разнообразия важнейшая задача человечества. Для защиты и сохранения природных богатств создают заповедники, которые становятся безопасным домом для многих видов животных, птиц, насекомых и растений. На этом уроке мы поговорим о заповедниках России, узнаем об их истории и обитателях.



