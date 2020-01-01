BobCat ТВ (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
8.52020, ЗАЧЕМ Я ПРИУЧАЮ БОБКЭТА РУФИ К ВОЛЬЕРУ / Содержание диких кошек дома
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О сериале
BobCat TV - это канал про рысей (Lynx lynx) и других экзотических животных. Ведущая: Екатерина Пятыжкина. Здесь я размещаю смешные и информативные видео с экзотическими животными, общаюсь на тему содержания рысей. Я не являюсь специалистом по содержанию диких кошек, по большей части, всe это констатация того, что происходит у меня.
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