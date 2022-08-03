Серия 78
Я выросла здесь
2-й сезон
Серия 78

Я выросла здесь (сериал, 2009) сезон 2 серия 78 смотреть онлайн

8.72009, Yahaaan Main Ghar Ghar Kheli
Драма12+

События разворачиваются вокруг красивого особняка «Золотой дворец». Это не просто величественное родовое поместье, а гордость всего города. Главная героиня – красавица, похожая на ангела, она с самого детства живет в роскоши и ни в чем не знает отказа. Но однажды ей приходится столкнуться с обратной стороной богатства. Вокруг особняка разворачивается настоящая вражда, и семья героини, которая жила там несколько поколений, вынуждена покинуть родной дом. Девушка намерена вернуться в дом, где она выросла, примирить враждующие семейства и отстоять свое право на жизнь с любимым человеком, но на этом пути ей предстоит столкнуться с большим количеством препятствий и огорчений...

Индия
Драма
44 мин / 00:44

6.7 IMDb