Я на стиле (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Реалити-шоу «Я на стиле» - новый проект о массовой российской моде, который обеспечит производство идей, смыслов, образов и образцов для подражания самого востребованного продукта информационного общества – одежды! 14 самых перспективных дизайнеров будут учиться, жить и работать в одном доме и совместно с конструкторами, швеями-лаборантами, стилистами создадут первую в России народную марку одежды массового спроса. Во время трансляции шоу зритель будет следить за соперничеством участников, за развитием их взаимоотношений, а также, за столкновениями творческих амбиций. Среди приглашенных экспертов и менторов выступят лидеры индустрии моды - признаные дизайнеры, крупные фешн-бренды, историки моды, готовые передать свои знания участникам. Среди звездных гостей шоу «Я на стиле» блогеры, актеры, певцы, комики и др.

