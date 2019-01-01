Взаперти: Дом с привидениями. Сезон 3. Серия 4
Wink
Сериалы
Взаперти: Дом с привидениями
1-й сезон
4-я серия

Взаперти: Дом с привидениями (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2019, Paranormal Lockdown
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Многие старые дома хранят страшные тайны, в них часто умирали люди и не всегда естественной смертью. Существует много легенд, что души умерших со временем становятся злыми, когда не остается их близких и тех, кто о них помнит. Группа из нескольких смельчаков под руководством Ника Гроффа, решили помогать таким призракам уходить.

Сериал Взаперти: Дом с привидениями 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг