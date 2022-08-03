Если вдруг кто-то попадет на необитаемый остров или тайгу, он будет вынужден искать пропитание чтобы выбраться к людям. Здесь речь идет, скорее, о тех случаях, когда все происходит спонтанно в результате катастрофы или банальной невнимательности. Специально же, пожалуй, навряд ли кто-то отправится в дикие условия. Или нет?

