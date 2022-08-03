Выживание без купюр. Серия 7
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Выживание без купюр
1-й сезон
7-я серия

Выживание без купюр (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.32014, Marooned with Ed Stafford
Документальный, Приключения18+

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О сериале

Если вдруг кто-то попадет на необитаемый остров или тайгу, он будет вынужден искать пропитание чтобы выбраться к людям. Здесь речь идет, скорее, о тех случаях, когда все происходит спонтанно в результате катастрофы или банальной невнимательности. Специально же, пожалуй, навряд ли кто-то отправится в дикие условия. Или нет?

Страна
Великобритания
Жанр
Приключения, Документальный
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb