Время героев. Серия 1
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Время героев (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2014, Время героев. Серия 1
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Цикл передач «Время Героев» - это программа о секретных операциях российских спецслужб. Спасение заложников, первые дни Великой Отечественной войны, невероятные ситуации, в которые попадал наш спецназ в Афганистане, беспрецедентные разработки российских спецслужб по нейтрализации самых одиозных главарей банд. «Время Героев» - это программа о людях, которые рисковали собой не ради медалей и званий, а ради спасения человеческих жизней.

Сериал Время героев 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
51 мин / 00:51

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