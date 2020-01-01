10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

На видеоуроке Внешняя политика России в XVII веке рассматриваются цели, задачи, направления российской внешней политики. В центре внимания основные события, наложившие отпечаток на внешнюю политику России XVII века. Подчеркивается противоречивость внешней политики России: первая половина века стремление удержать то, что имели, вторая половина века это стремление вернуть упущенные земли на западе и на юге, а также обозначение российских границ на востоке страны.



