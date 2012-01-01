Веселая рок-группа. Серия 2
Wink
Детям
Веселая рок-группа
1-й сезон
2-я серия

Веселая рок-группа (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

5.42012, Big Bugs Band
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Сюжет

Группа жуков дает музыкальное представление для своих друзей животных в лесу. Каждый жук играет на разном инструменте. Они импровизируют, танцуют и подпевают, и тем самым знакомят зрителей с различными музыкальными стилями, включая самбу, джаз, хип-хоп и многие другие.

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Рейтинг

8.6 IMDb